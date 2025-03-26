جامعة الإسكندرية تستعرض نتائج الزيارات الخارجية إلى جامعتي ساوثهامبتون وإيسكس بالمملكة المتحدة

عقد مجلس جامعة الإسكندرية اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، حيث هنأ رئيس الجامعة في بداية الاجتماع أعضاء المجلس بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء الفروع الدولية للجامعة في كل من المملكة العربية السعودية بالرياض وجمهورية العراق ودولة اليونان، وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل فرع لاتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء الدراسة بهذه الفروع.

واستعرض رئيس الجامعة نتائج زيارته إلى المملكة المتحدة وتوقيع أطر تنفيذية لأكثر من عشرين درجة مزدوجة في الهندسة والحاسبات والأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية مع جامعات إيسكس وساوثهامبتون وإيست لندن والترتيب لبدء سفر الطلاب على هذه الدرجات العام الجامعي القادم، وتوجت هذه الزيارة بموافقة جامعة ساوثهامبتون العريقة على إنشاء فرع دولي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في الإسكندرية.

وفي إطار دعوته لزيارة جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت نتائج إيجابية على الجانب الأكاديمي والبحثي حيث تضمنت توقيع اتفاق تنفيذي لإنشاء درجات ماجستير في التخصصات الهندسية والحاسبات والتعاون في مشروعات بحثية كبرى بالتعاون بين الجانبين في مجالات أبحاث النانو تكنولوجي والطاقة والهيدروجين الأخضر وأبحاث السرطان والالتهاب الكبدي الوبائي A,B,C كما شهد رئيس الجامعة افتتاح مجمع الابتكار Innovation Campus بجامعة فيرجينيا، وعقد مناقشات على عدة مستويات رفيعة المستوى منها محافظ فيرجينيا والاتفاق على عقد توأمة بين جامعة الإسكندرية بولاية فيرجينيا وجامعة الإسكندرية بمصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوأمة وتوجت هذه الزيارة بموافقة جامعة فرجينيا تك العريقة علي انشاء فرع دولي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية على أرض الجامعة بمدينة برج العرب الإسكندرية.

واستعرض المجلس نتائج التصنيف الدولي QS بالتخصصات المختلفة، حيث حصلت جامعة الإسكندرية على التصنيف الدولي في أربعة تخصصات أساسية هي علوم الحياة والطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة، وستة عشر تخصصا فرعيا فى مجالات الطب والصيدلة والهندسة والأعمال والعلوم والزراعة والحقوق والطب البيطرى والحاسبات والمعلومات، وتم تكريم عمداء هذه الكليات وتهنئتهم على حصول تخصصات كلياتهم على هذه المراكز المتميزة على المستوى الدولي.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على الدراسة المقدمة لإنشاء مركز متخصص للعناية المركزة والحرجة للأطفال والأطفال حديثي الولادة وذلك بالأرض الفراغ الملحقة بمستشفى سموحة للأطفال، ورفعها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تمهيدا لتوقيع برتوكول الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لاتخاذ الخطوات التنفيذية.

وكرم المجلس الدكتورة منى رجب المدرس المتفرغ بكلية الفنون الجميلة، لتنفيذها عدة جداريات على أسوار المنشآت الجامعية والمحافظة ودورها فى الاستغلال الأمثل لمشروعات تخرج الطلاب وتوظيفها فى تجميل كليات الجامعة والمجتمع المحيط، كما كرم المجلس المعيدة منه الله محمد عباس المعيدة بالكلية لمشاركتها فى تنفيذ جدارية سور كلية الفنون الجميلة.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير في الإدارة المستدامة للموارد الساحلية والاقتصاد الأزرق بكلية العلوم.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير التخصصي "تصميم الأدوية"، وهي درجة مزدوجة بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وكلية الصيدلة بجامعة كاين نورماندي بفرنسا.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة استفادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من اشتراك الجامعة ببنك المعرفة المصري والذي يتيح الوصول إلى قدر كبير من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وكلا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والفنون والعلوم (الإيسيسكو) وجامعة قرطبة بإسبانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) وجامعة مالطا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) وجامعة جورجيا ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق المجلس على قبول الإهداء المقدم من شركة إينفينتى للخدمات الطبية لمعهد البحوث الطبية وهو جهاز فصل مكونات الدم بقيمة 3.3 مليون جنيه، والتبرع المقدم من مجموعة شركات كمال سعد لإعادة تطوير وتأهيل معملين بكلية العلوم بمبنى محرم بك بقيمة مليون جنيه، والإهداءات المقدمة لكلية الطب من كلا من مؤسسة تداووا الخيرية وهي عبارة عن أجهزة طبية بقيمة 13.7 مليون جنيه، وشركة الغرابلي وهو عبارة عن جهاز قسطرة أوعية دموية بقيمة 27 مليون جنية.

ووافق المجلس على ترقية 35 عضو هيئة تدريس 15 إلى وظيفة أستاذ و20 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 26 مدرس، ومنح 66 درجة دكتوراه و82 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.