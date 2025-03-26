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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ندوة توعوية بكلية التربية للطفولة المبكرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 243، علي عقد ندوة بعنوان " دور التربية الرياضية في حياة الاطفال ذوي الفئات الخاصة " بقسم العلوم الاساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة ، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأكد رئيس الجامعة أهمية هذه الندوة في تعزيز الوعي بدور التربية الرياضية في تحسين جودة حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن التربية الرياضية ليست مجرد نشاط بدني، بل هي أداة فعالة في تطوير مهارات الأطفال الجسدية والاجتماعية والنفسية. كما أكد الدكتور منصور أن الجامعة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الندوة، لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز ثقافة المساواة في التعامل مع جميع الأطفال، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع.

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