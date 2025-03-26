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الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ندوة توعوية مالية لطلاب السياسة والاقتصاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وافق مجلس  جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، جلسته رقم 243، على تنظيم كلية السياسة والاقتصاد ندوة توعوية وتثقيف للنواحي المالية للطلاب المتميزين بالكلية بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات ، وذلك في إطار ما تقوم الكلية، لتثقيف وتوعية طلابها في شتى المجالات والأنشطة، وتزويدهم بمختلف المعارف.
 تسلط الندوة الضوء على عرض بعض المصطلحات المتعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي، و توضيح بعض المفاهيم بهدف نشر الثقافة المالية، والتي تشمل الادخار والتمويل والاستثمار وريادة الأعمال، ونشر الوعي بالأساليب الحديثة للمعاملات المالية، وأساليب حماية المدخرات وأمن المعلومات.

البنك المصري لتنمية الصادرات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الحديثة التمويل والاستثمار