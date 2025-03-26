مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ندوة توعوية مالية لطلاب السياسة والاقتصاد

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، جلسته رقم 243، على تنظيم كلية السياسة والاقتصاد ندوة توعوية وتثقيف للنواحي المالية للطلاب المتميزين بالكلية بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات ، وذلك في إطار ما تقوم الكلية، لتثقيف وتوعية طلابها في شتى المجالات والأنشطة، وتزويدهم بمختلف المعارف.

تسلط الندوة الضوء على عرض بعض المصطلحات المتعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي، و توضيح بعض المفاهيم بهدف نشر الثقافة المالية، والتي تشمل الادخار والتمويل والاستثمار وريادة الأعمال، ونشر الوعي بالأساليب الحديثة للمعاملات المالية، وأساليب حماية المدخرات وأمن المعلومات.