جامعة بني سويف توافق على إقامة الملتقى التوظيفي لكلية الألسن

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 243، على إقامة الملتقى التوظيفي لكلية الألسن شهر أبريل القادم، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الملتقى التوظيفي يقدم فرصة متميزة لطلاب وخريجي الكلية في التواصل مع ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في التخصصات التي يدرسها الطلاب، بشكل مباشر للتعرف علي احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها مثل المحاضرات المهنية، واستعراض قصص النجاح، ومراجعة السيرة الذاتية، وتعزيز مهارات التواصل في مقابلات العمل، وتوعية الطلاب ببعض الموضوعات المهمة لسوق العمل.