مجلس جامعة بني سويف يوافق علي مشاركة كلية الألسن بمسابقة "ترجم.. أبدع"

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 243، علي مشاركة كلية الألسن في النسخة الثانية بمسابقة " ترجم.... أبدع"التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي للترجمة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ومسابقة "ترجم .. أبدع" هي مسابقة مخصصة لترجمة الكتب المهمة التي تمثل إضافة إلى المكتبة العربية، من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، حيث يقوم المشاركون في المسابقة بإعداد مقترحات لترجمة الكتب الثقافية الجادة المفيدة لقطاعات واسعة من المجتمع، وتقديمها للمركز ليتم اختيار أفضلها وفقًا لمعايير محددة، ومن ثم نشرها ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

وتهدف تلك المسابقة إلي تشجيع المتميزين في مجال الترجمة من طلاب الجامعات المصرية، من خلال توظيف إمكاناتهم لترجمة الكتب من اللغات الأجنبية المختلفة إلى العربية، مما يسهم في اكتشاف جيل جديد من المترجمين وتعزيز حركة الترجمة في مصر. وذلك بمشاركة طلاب الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة المعاونة .