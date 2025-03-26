ارتفاع جماعي لأسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، ارتفاعا جماعيا , مع عودة الصعود لبيتكوين “العملة الرقمية الأكثر شهرة و اقبالا ”.

شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم، ارتفاعا بنسبة 1.22% إلى 87.591 ألف دولار، وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.74 تريليون دولار.

في حين هبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 28.87 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



و صعد سعر عملة إيثيريوم “ Ethereum ETH ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.24% اليوم إلى 2060.62 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.87% عند 631.20 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.87% ليبلغ 0.7495 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.54% ليسجل 2.4523 دولار.

وارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 5.43% ليصل إلى 0.193195 دولار.

ارتفاع أسعار العملات المشفرة يأتي بالتزامن مع اعلان مشروع العملات المشفرة التابع للرئيس دونالد ترامب، "وورلد ليبرتي فاينانشيال"، عن خطته لإطلاق عملة مستقرة قابلة للاسترداد بقيمة دولار واحد.

يأتي هذا الإعلان في وقت تُبدي فيه إدارة ترامب دعماً متزايداً للرموز الرقمية التي تُستخدم في معظم معاملات العملات المشفرة.

وستكون العملة الجديدة، التي تحمل اسم "يو إس دي 1" (USD1)، مدعومة بالكامل بسندات خزانة قصيرة الأجل، و ودائع بالدولار الأمريكي، وبدائل نقدية أخرى.

وستتولى شركة "بت غو" دور أمين الحفظ، بينما سيتم سكّ الرموز المميزة للعملة على شبكتي "إيثريوم" و"بينانس سمارت تشين"، دون تحديد جدول زمني للإطلاق.