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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ندوة تعريفية عن الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بجامعة بني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 243، علي عقد ندوة تعريفية عن الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وتأتي الندوة في إطار تعزيز الوعي الثقافي والقانوني بين الشباب حول مفهوم الملكية الفكرية، ودورها في حماية الأفكار والمشروعات الإبداعية، والقوانين المنظمة والتي تحمي البراءات، و تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم ، كما وافق المجلس على إقامة يوم بيئي  بهدف زيادة الوعي حول كيفية المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك المياه واستخدام المنتجات صديقة البيئة.

الدراسات العليا والبحوث الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة القوانين المنظمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئة