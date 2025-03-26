جامعة طنطا تكرم الفائزين بلقب الطالب المثالي

كرم الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اليوم الطالب محمد عبد السلام المقيد بكلية الطب لاختياره طالبا مثاليا على مستوى الجامعة، والطالبة نور مجدي المقيدة بكلية الحقوق لاختيارها طالبة مثالية على مستوى الجامعة، والطلاب المثاليين على مستوى جميع كليات الجامعة، وذلك خلال لقائهم اليوم مع القائم بأعمال رئيس الجامعة بمقر إدارة الجامعة.

خلال كلمته أشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بجهود الطلاب المتميزين الحاصلين على لقب الطلاب المثاليين، ودورهم الفعال في تحفيز زملائهم وتعزيز البيئة التعليمية، مؤكداً أن الجامعة تسعى دائما إلى تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها المتميزين لتحقيق المزيد من النجاحات، معبرا عن فخره واعتزازه بهم، مطالبا إياهم بمواصلة السعي لتحقيق المزيد من التفوق والعمل الجاد من أجل رفعة الجامعة وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

كما أشار الدكتور محمد حسين إلى أنه تم اختيار الطالب والطالبة المثاليين بناءً على معايير دقيقة أهمها التفوق الأكاديمي، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الجامعية، مضيفا أنه تقدم للمسابقة 30 طالب وطالبة من كليات الجامعة وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.