محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي من العاملين بالديوان العام

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة.

جاء ذلك اليوم خلال الإحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم الفائزين في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية لعام 2025 م ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، وغادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

أعرب المحافظ عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمزاً للعطاء قائلاً : أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والأباء العاملين بالجهاز الإداري والذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن.

من جانبه أوضح اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة أن الإحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية يُعد تقليداً نبيلاً لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه ونسعي جاهدين لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينها إقتصاديا وإجتماعياً.

وفي نهاية الإحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية متمنياً للجميع حياه أسرية مليئة بالإستقرار والسعادة وهم آمال عبدالحميد عبد النبي الأم المثالية وزينب عبد البديع نصر الله أم مثالية من ذوى القدرات والهمم يسرية صبحي محمد رزق أم مثالية لطفل من ذوى القدرات والهمم، وآمال محمدعلي أم معيلة،وفاتن السيد احمد أبو الدهب أم لأحد العاملين المميزين بالجهاز الإداري.

وتقديراً لدور الأب باعتباره رب الأسرة حرص محافظ الشرقية على تكريم أشرف السيد علي ومحمود محمد منتصر وذلك بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.

وفي نهاية الإحتفالية قدم المكرمون الشكر لمحافظ الشرقية لإستقبالهم لهم اليوم وحرصه على تكريمهم ، بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ولدوره الفعال في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسرة الشرقاوية.