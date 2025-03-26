6 أبريل.. جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرا طلابيا لمناقشة آفاق التنمية المستدامة

تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي والبحثي السابع تحت عنوان "العلوم الإنسانية واللغات وآفاق التنمية المستدامة: التحديات والفرص"، وذلك يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الكلية.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ياسين، مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمود المتولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فيما تتولى الدكتورة منى عبدالرحمن عبدالفتاح، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، الإشراف التنفيذي على فعاليات المؤتمر.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للعلوم الإنسانية واللغات في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه المجالات واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز تأثيرها في مختلف القطاعات. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار الطلابي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المؤتمر مفتوح لكافة المهتمين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مما يتيح لهم فرصة المشاركة في مناقشات أكاديمية ثرية، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المطروحة.