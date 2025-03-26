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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: نتنياهو يكذب على أهالي المحتجزين ويزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياء

نتنياهو
نتنياهو
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قالت حركة حماس، إن العودة للحرب كان قرارًا مبيتا عند نتنياهو لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز بن جفير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت "حماس" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "نطالب بالضغط على الاحتلال لإلزامه وقف العدوان والعودة إلى مسار المفاوضات".

وتابع، أن القصف الإسرائيلي يعرض حياة المحتجزين للخطر، مؤكدًة أن نتنياهو يكذب على أهالي المحتجزين ويزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياء.

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