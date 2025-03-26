محافظ القليوبية يشهد فعاليات مبادرة "مستقبلنا" لفريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فعاليات المرحلة العاشرة من مشروع مستقبلنا لفريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يُدير شباب yly "، والذي أقيم على ملاعب نادي سيتي كلوب بنها.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير المساعد، والدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والأستاذ شهاب جمال الدين مسئول المشروع بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والأستاذ محمود شعبان معاون المدير العام.

تضمنت الفعاليات مجموعة من الألعاب الترفيهية والأنشطة التعليمية والتربوية والثقافية وورش عمل بمشاركة 500 مستفيد من النشء أعضاء المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة من المرحلة السنية 7 حتى 15 سنة، وأعضاء فريق شباب يدير شباب بالقليوبية، يهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القيم المُجتمعية والتربوية من خلال الأنشطة الترفيهية وورش العمل المتنوعة.

تجول محافظ القليوبية وإلتقى بالشباب كلاً في مجموعته وتعرف على أنشطتهم والتحدُث معهم في المُستفاد من تلك الفعالية وتأثيرها في أذهانهم مُشيداً بجهود الشباب وتجربة فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن الدور الذي تُقدمه الدولة المصرية من دعم وتأهيل وتمكين للشباب بمختلف المراحل السنية وتعزيز وزيادة الوعي لديهم وبناء الشخصية المتكاملة من خلال وزارة الشباب والرياضة لخلق جيلٍ قادر على تحمل المسئولية وإعداد القيادات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن مشروع "مُستقبلنا" يتم تنفيذه للمرحلة العاشرة في مختلف المحافظات من خلال فريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ومتابعة وتوجيهات مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وشهاب جمال الدين مسئول المشروع بوزارة الشباب والرياضة.

محافظ القليوبية

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