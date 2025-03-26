ضبط 3 أطنان مواد غذائية وكيميائية مجهولة المصدر بالشرقية

شَنت إدارة تموين بلبيس حملة مكبرة برئاسة محمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح كبير مفتشي الإدارة و مفتشي الرقابة التموينية والتجارية للمرور على جميع الأنشطة وتم تحرير المحضر رقم 1250 جنح بلبيس لضبط 500 كيلو ملح طعام مجهول المصدر بمطعم .

كما تم تحرير محضر رقم 5276 جنح بلبيس لضبط 500 كيلو دقيق فاخر مجهول المصدر بمصنع حلويات .

وتحرير محضر رقم 5602 جنح بلبيس لضبط 2 طن مواد كيميائية ( كحول أحمر وتنر ) غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو إنتهاء بمخزن للمواد الكيميائية.

والمحضر رقم 6891 جنح بلبيس لضبط 480 ألف قطعة حلوي ( لبان أطفال ) ضار بالصحة العامة ومحظور تداولة بالأسواق بمخزن للمواد الغذائية .

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.