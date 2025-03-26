قبل تطبيق رسوم التحويل.. اكتشف أبرز خدمات "إنستا باي"

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تطبيق رسوم جديدة على عمليات التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك بدءًا من الثلاثاء 1 أبريل، بعد تقديم هذه الخدمات مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.

مزايا تطبيق "إنستا باي" وخدماته

يتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التحويل اللحظي إلى الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية.

كما يوفر خدمات مثل طلب استقبال الأموال، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، سداد الفواتير، التبرعات، وشحن الرصيد الفوري.

وتدعم البنوك المصرية خدمات شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواتها الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية. كما يتيح التطبيق التحويل إلى جميع البطاقات المصرفية داخل مصر، بما في ذلك بطاقات الائتمان، إضافة إلى إرسال الأموال عبر الروابط الإلكترونية أو رموز الاستجابة السريعة (QR Code).

رسوم التحويل الجديدة وحدود العمليات

بموجب القرار الجديد، سيتم فرض رسوم قدرها 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل، بدءًا من أبريل المقبل.

كما سيتم منح كل مستخدم 10 استعلامات مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، فيما ستُفرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

أما حدود التحويل، فقد تم تحديدها كالتالي:

70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه يوميًا.

400 ألف جنيه شهريًا.

تحويلات المغتربين وتعزيز الشمول المالي

يدعم التطبيق استقبال الأموال عبر شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، ما يتيح للمصريين المغتربين إرسال الأموال إلى مصر بشكل آمن وفوري. كما يتم تنفيذ المعاملات بالتعاون مع البنوك المحلية وشركات تحويل الأموال، مما يعزز الشمول المالي ويسهل تدفقات التحويلات المالية داخل البلاد.

يأتي هذا القرار في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستا باي"، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من المستخدمين في السوق المصري.