انتصار: أنا مش بقلد حد ولا بيشغلني النقد ومعيار نجاحي الجمهور

قالت الفنانة انتصار، إنها لا تلتفت لغيرها من الفنانين، ولا تنشغل بأي شيء سوى عملها فقط، وتنتهي من الشخصية التي تقدمها لتدخل تحدي فني جديد بعمل جديد دون النظر لأي شيء آخر.

وتابعت الفنانة انتصار في لقائها بالبرنامج الإذاعي نجوم رمضان أقربلك تقديم الإعلامية انجي علي، أنها تسير بخطى ثابتة وتنافس نفسها، ولا يشغلها أي آراء نقد سواء إيجابي أو سلبي.

وأضافت، أن معيار النجاح لديها هو نبض الشارع والجمهور الحقيقي الذي تلتقيه على أرض الواقع، وتستمد منه مكانتها، وتعرف من خلاله كل ما يخص خطواتها وقراراتها القادمة.

واختتمت الفنانة انتصار حديثها "أنا بنافس نفسي فقط، ومن يوم ما بدأت الشغلانه دي وأنا طالما مش بقلد حد، يبقى خلاص أنا ماشيه في طريقي".