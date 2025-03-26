ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انتصار: أنا مش بقلد حد ولا بيشغلني النقد ومعيار نجاحي الجمهور

انتصار
انتصار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الفنانة انتصار، إنها لا تلتفت لغيرها من الفنانين، ولا تنشغل بأي شيء سوى عملها فقط، وتنتهي من الشخصية التي تقدمها لتدخل تحدي فني جديد بعمل جديد دون النظر لأي شيء آخر.

وتابعت الفنانة انتصار في لقائها بالبرنامج الإذاعي نجوم رمضان أقربلك تقديم الإعلامية انجي علي، أنها تسير بخطى ثابتة وتنافس نفسها، ولا يشغلها أي آراء نقد سواء إيجابي أو سلبي.

وأضافت، أن معيار النجاح لديها هو نبض الشارع والجمهور الحقيقي الذي تلتقيه على أرض الواقع، وتستمد منه مكانتها، وتعرف من خلاله كل ما يخص خطواتها وقراراتها القادمة.

واختتمت الفنانة انتصار حديثها "أنا بنافس نفسي فقط، ومن يوم ما بدأت الشغلانه دي وأنا طالما مش بقلد حد، يبقى خلاص أنا ماشيه في طريقي".

انتصار الفنانة انتصار إنجي علي نجوم رمضان أقربلك البرنامج الاذاعي الجمهور