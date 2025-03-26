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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابى للنصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين كونا تشكيل عصابى للنصب على الشركات بتحويلات بنكية مزورة بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة السيارات بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال على الشركة المشار إليها عبر إيهامهم بسداد جزء من قيمة إحدى السيارات وإرسال صورة بتحويل بنكى "مزور" عبر أحد التطبيقات للشركة والإستيلاء على السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة ، وأضافا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على الشركات ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابى تخصص أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية النصب والاحتيال