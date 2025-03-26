إنجاز جديد لمصر.. إعلان العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العاصمة الإدارية الجديدة تم اعتمادها منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية.

جاء ذلك بعد إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) القرار رسميًا على صفحتها الرسمية.

وأكد “فاروق”، أن هذا الإعلان يأتي تكليلاً لجهود الوزارة فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتطوير صناعة الخيول في جمهورية مصر العربية وحرصا على استعادة جمهورية مصر العربية لمكانتها الرائدة في هذا المجال علي كافة المستويات.

وتم إعلان العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية وكمركز دولي لجميع فعاليات الفروسية الأولمبية والرياضية الدولية فى كل من نادي الفروسية المصري ومرابط مصر ونادى الفروسية بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد جاء هذا الإعلان فى ضوء التكليفات الرئاسية واستكمالاً للمخطط الإستراتيجي الذى تنفذه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ومركز البحوث الزراعية مُتمثلاً في معهد بحوث الصحة الحيوانية فى إعلان خلو البلاد من الأمراض الوبائية المؤثرة على صناعة الخيول في جمهورية مصر العربية والتي كُللت مؤخراً بتقديم ملف فنى رفيع المستوى إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ويتضمن الملف الإجراءات الاستراتيجية التى تم التخطيط لها وتنفيذها فى مجال الحفاظ على صحة الفصيلة الخيلية والحفاظ على خلو جمهورية مصر العربية من أمراض الفصيلة الخيلية وفقاً لأحكام دستور الصحة الحيوانية والمعايير القياسية الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) فضلاً عن المبادئ التوجيهية لإنشاء وإدارة المناطق خالية من أمراض الخيول الصادر عن المنظمة فى 2019.

وفي سياق متصل تقدم الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجميع العاملين بالهيئة ومديرياتها بخالص التهنئة والشكر إلى الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر على كافة المستويات باحترافية وفي زمن قياسي.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تدخر جهداً نحو تنفيذ مهامهما في الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري والعمل مع شركاء النجاح تحت مظلة الصحة الواحدة لتحقيق الأمن الغذائي المصري ومُعرباً عن فخر الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجميع العاملين بها بإعلان العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية.