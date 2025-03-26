وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة للشباب وذوي الهمم في القاهرة

أعلنت مديرية عمل محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، عن تسليم عقود عمل جديدة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة في القطاع الخاص.

وأكد سيد الشرقاوي، مدير المديرية، أنه تم تسليم 6 عقود عمل لشباب من أبناء المحافظة للعمل في شركة ديناميك، عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة، بالإضافة إلى تسليم 5 عقود لذوي الهمم للعمل في بنك وفا التجاري الدولي، من خلال مكتب تفتيش شرق مدينة نصر، وذلك في إطار خطة الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطبيقًا للقوانين ذات الصلة.

وأشار الشرقاوي إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران فيما يتعلق بضمان استلام الشباب لفرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور والالتزام بالقوانين المنظمة.

شهدت الفعالية مشاركة عدد من قيادات مديرية عمل القاهرة، من بينهم إسلام أحمد، وكيل المديرية، إلى جانب ممثلي مكتبي التفتيش والشركات، ومن بينهم: أحمد هنيدي، صفاء ربيع، إيمان فرج، رحاب عبده، صابر سفينة، آية فؤاد، مروة محي، عيد صالح، هدير رجب، سرية صادق، وممدوح سعيد.

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