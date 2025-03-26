محافظ مطروح: استعدادات مكثفة بجميع القطاعات والمرافق لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع تكثيف الخدمات وتزويدها بعدد كاف من العمالة الفنية المدربة خلال عطلة العيد مثل ( المستشفيات - الإسعاف - المرافق - المرور - الدفاع المدني والحريق - التموين -الشئون الصحية - الشئون الاجتماعية - شركة الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحى ).



ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة، والاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود خاصة توفير البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول، والمتابعة ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، وموافاة غرفة عمليات المحافظة ببيان يومى بالرصيد من السلع الاساسية والاستراتيجية.



وشدد محافظ مطروح على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والصيدلة مع رفع درجة الاستعداد بمرفق الاسعاف والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة وكميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ وتكثيف حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة، مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ والتعامل الفورى معه.

أوقاف مطروح تخصص 28 ساحة لصلاة عيد الفطر

وأشار محافظ مطروح إلى استعدادات مديرية أوقاف مطروح بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية، وتخصيص 28 ساحة لصلاة العيد على مستوى مراكز وقرى المحافظة وتأمينها، بالإضافة للمساجد الكبرى بالمحافظة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ فتح الحدائق والمتنزهات والأماكن الأثرية والسياحية لاستقبال المواطنين خلال فترة إجازة العيد.



وفي قطاع الكهرباء، تم التأكيد على

تشكيل غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء لمواجهة أى مشاكل طارئة والعمل على حل مشاكل المواطنين بشكل دوري، والتأكيد على انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالمحافظة، خاصة في المرافق الحيوية التي تؤدى خدمات للمواطنين.

تشكيل غرف عمليات بالمحطات الرئيسية

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات بمواقع المحطات الرئيسية لتلقى شكاوى المواطنين ومواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفورى لها، والتأكد من توافر مياه الشرب للمواطنين مع الإطمئنان على توافرها بالمخابز والمرافق العامة.



مع قيام غرفة عمليات ديوان عام المحافظة ومركز السيطرة، وكذا غرف عمليات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وجميع مديريات الخدمات بعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد لتلقى أية بلاغات، وكذا شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً والتنسيق مع الجهات المختلفة.

وكذلك تشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية لمواجهة أية مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة، وتكثيف المرور على الأسواق خاصة في مجال النظافة العامة ورفع المخلفات بصفة دورية والتنسيق مع شرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء والباعة الجائلين وإخلاء الأرصفة لتحقيق السيولة المرورية، والتصدى لأى مظاهر التعدى بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة في المهد.