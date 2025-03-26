حسن معوض: المتحف المصري الكبير حدث وإنجاز تاريخي

قال الدكتور حسن معوض، عضو بالمجلس الدولي للمتاحف والمتطوع بالأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن المتحف المصري الكبير، حدث وإنجاز تاريخي، وسيشهده ويتابعه العالم بأجمعه، مشيرًا إلى أن المتحف هو أكبر متحف في العالم، وعلى مساحل تصل إلى نصف مليون متر مربع.

وأضاف "معوض" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير، يضم أكبر عدد من الآثار للحضارة المصرية القديمة، وبداخله بين 80 و100 ألف قطعة أثرية، موضحًا أن المتحف المصري الكبير، بدأت أعمال تنفيذه منذ عام 2003.

وتابع، أن الدولة المصرية، أولت اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف المهم، مع عمل افتتاحات تجريبية له، موضحًا أن الحكومة تهتم وتدعم المتحف بشكل كبير، بعد الانتهاء من 80 % من أعمال تنفيذ المترو الذي سيصل إلى قرب المتحف المصري الكبير، والعمل على إتاحة الأتوبيس الترددي.