قبل عيد الفطر .. تخفيضات تصل لـ 30% على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة

يعد تناول الكعك والبسكويت، أحد أبرز العادات التي يحتفل بها المصريين في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان القدماء المصريين يحضرونه للاحتفال بالأعياد والمناسبات، وما زالت متوارثة حتى الآن، ويحرص المواطنين على شرائه سنويًا.

تخفيضات 30% على الكعك في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات كحك العيد والبسكويت بتخفيضات تصل لـ30% في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، وذلك من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار الكعك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية

وصلت أسعار الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية على النحو الآتي: "علبة بسكويت نشادر وزن كيلو جرام بـ170 جنيهًا، وعلبة كعك سادة زنة كيلو بـ170 جنيهُا، وكعك ملبن بسعر 160 جنيهًا، وكعك مكسرات زنة كيلو جرام بـ230 جنيهًا، وغريبة سادة بـ180 جنيهًا للكيلو".

وصلت سعر الغريبة لوز بـ210 جنيهات، وبيتى فور عادى بسعر 190 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 220 جنيهًا، وبيتى فور سابليه بسعر 220 جنيهًا، وكوكيز بسعر 190 جنيهًا، وبيتي فور بسعر 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب الكعك المشكل

كما وفرت علبة كعك مشكل "كرتون" زنة 1 كيلو بسعر 180 جنيهًا، وعلبة زنة 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيهًا، وعلبة 3 كيلو مشكل بسعر 535 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو مشكل بسعر 725 جنيهًا، وعلبة 5 كيلو مشكل بسعر 900 جنيهًا.

كما تقدم وزارة التموين، علبة كعك فاخر مكسرات زنة 1 كيلو بسعر 210 جنيهات، وعلبة كعك 2 كيلو مسكرات بسعر 415 جنيهًا، وعلبة كعك مكسرات 3 كيلو بسعر 620 جنيها، وعلبة كعك مكسرات 4 كيلو بسعر 840 جنيها، وعلبة كعك مكسرات 5 كيلو بسعر 1050 جنيها.

أسعار الكعك والبسكويت في منافذ الزراعة

كما طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح، كميات كبيرة من الكعك والبسكويت استعداد لعيد الفطر المبارك.

وصل سعر الكعك السادة 200 جنيه، وكعك مكسرات عين الجمل 250 جنيها، وبيتى فور مشكل 220 جنيها، وبيتى فور سادة 250 جنيها، بسكويت لوكس 180 جنيها، بسكويت نشادر 160 جنيها، وغريبة 200 جنيه، وغريبة بالمكسرات 220 جنيها، كما وصل سعر العلبة مشكل 250 جنيها.

جودة وسعر مناسب

في سياق متصل، قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جميع منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لمعايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية، ممثلًا فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

مواجهة غلاء الأسعار

كما يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية من خلال منافذها الرسمية سواء المجمعات الاستهلاكية أو منافذ وزراة الزراعة أو القوات المسلحة أو الداخلية.

تطبيق الحملات الرقابية على الأسواق

يواصل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن جهود الحكومة في هذا الصدد هو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري، مشددًا على ضرورة استمرار الجهات الرقابية المعنية بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار، موضحًا أن الدولة تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها المختلفة، حيث أنها تمتلك الشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر.

يؤكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه غلاء الأسعار، وتعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة منافسة للأسواق، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة القوية، فهي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

المنافسة العادلة

يستكمل«الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمات وزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير ثقافة الشراء.