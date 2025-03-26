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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان: تخصيص 489 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية في الشروق

بالقرعة السادسة

القرعة العلنية
القرعة العلنية
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قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخصيص 489 قطعة أرض بشرائح مساحات متنوعة بالقرعة العلنية السادسة للمواطنين، الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مشدداً على التخطيط الجيد للأراضي بتلك المناطق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إجراء القرعة العلنية السادسة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وهي عبارة عن 279  قطعة أرض للشريحة مساحة 209م2 ،  و 178  قطعة للشريحة 276م2، و 26 قطعة للشريحة من 235م2 : 274م، و 6 قطع للشريحة 400م2 وذلك بالقطع الأراضي الشاغرة بنطاق منطقة الرابية.
وأشار رئيس الجهاز إلى الاستمرار في الإعلان تباعاً عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات .

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