بالصور.. انطلاق حملة تحصين كلاب الشوارع بلقاح السعار بمدينة بورفؤاد في بورسعيد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، استمرار تنفيذ بروتوكول تطعيم الكلاب بلقاح السعار بنطاق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، للحد من انتشار مرض السعار وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع، من خلال التنسيق مع مديرية الطب البيطري، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للقضاء على مرض السعار ضمن مبادرة "مصر خالية من السعار 2030".

انطلاق حملة تحصين كلاب الشوارع بلقاح السعار

أكد رئيس المدينة أن هذا البروتوكول يعد من أهم الأولويات التي تعمل عليها أجهزة المدينة حفاظًا على صحة مواطني المدينة وأمنهم، لافتًا أن عمليات التعقيم تؤدي إلى تقليل عدد الولادات، وتقليل شراسة الكلاب، سواء الذكور أو الإناث، حيث يجري أيضا تطعيمها ضد مرض السعار، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، عن طريق عضة الكلب، باعتبار ذلك أول خطوة للقضاء على مشكلة انتشار الكلاب الضالة والقضاء على مرض السعار.

وأشار إلى أن مدينة بورفؤاد تعد من أولى المدن على مستوى الجمهورية التي طبقت النهج العلمي فى حل تلك المشكلة بما لايتعارض مع الرفق بالحيوانات الأليفة، مشددًا على أن مواجهة الكلاب الضالة تحتاج لمزيد من التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المواجهة الحازمة للتغلب على حدوث حالات عقر للكبار والصغار، وبالتالي القضاء على مرض السعار الذي يمثل خطرًا على الإنسان ويتسبب في وفاته.

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