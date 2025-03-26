الأمم المتحدة: أكثر من 142 ألف فلسطيني نزحوا قسرا بسبب الضربات الإسرائيلية

قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 142 ألف فلسطيني نزحوا قسرا منذ أن استأنفت إسرائيل حربها على غزة في 18 مارس الماضي.



وأضافت الوكالة أن "الأعمال العدائية المكثفة في غزة تتواصل وسط ظروف إنسانية مدمرة وأن العدد الكبير من الفلسطينيين النازحين قسرا يعود إلى الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وإصدار الجيش أوامر التهجير.



وتابعت الوكالة أن "الجهود الإنسانية أصبحت مشلولة مع دخول حظر السلطات الإسرائيلية على دخول أي إمدادات أسبوعه الرابع".



وقالت الوكالة إن "معظم طلبات التنقل التي تتطلب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية يتم رفضها".

