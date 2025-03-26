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الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على كافة الانحاء و طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

كما يشهد  اليوم الاربعاء  شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  36 للعظمي والصغري 21 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم الأربعاء