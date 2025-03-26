الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت محاولات المنظمات الإنسانية دخول غزة

قالت الأمم المتحدة إن معظم محاولات المنظمات الإنسانية للتنسيق مع السلطات الإسرائيلية للوصول إلى داخل غزة تم رفضها.



وصرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بالأمس، رُفضت خمس من أصل سبع محاولات من هذا القبيل. واليوم، رُفضت ست من أصل تسع محاولات".



وقال المكتب إن "منع الوصول يمنع العاملين في المجال الإنساني من القيام حتى بالمهام الأكثر أهمية، مثل جمع الإمدادات المتروكة على الحدود قبل بدء إغلاق الشحن أو توصيل الوقود إلى المخابز التي تعتمد على المولدات الكهربائية لإطعام الناس".