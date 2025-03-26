ads
الأربعاء 26 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت محاولات المنظمات الإنسانية دخول غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الأمم المتحدة إن معظم محاولات المنظمات الإنسانية للتنسيق مع السلطات الإسرائيلية للوصول إلى داخل غزة تم رفضها.

وصرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بالأمس، رُفضت خمس من أصل سبع محاولات من هذا القبيل. واليوم، رُفضت ست من أصل تسع محاولات".

وقال المكتب إن "منع الوصول يمنع العاملين في المجال الإنساني من القيام حتى بالمهام الأكثر أهمية، مثل جمع الإمدادات المتروكة على الحدود قبل بدء إغلاق الشحن أو توصيل الوقود إلى المخابز التي تعتمد على المولدات الكهربائية لإطعام الناس".

الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة العاملين في المجال الإنساني السلطات الإسرائيلية الشؤون الإنسانية المولدات الكهربائية المنظمات الإنسانية المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة