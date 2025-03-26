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الأربعاء 26 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثي: الهجمات الأمريكية لن تهزمنا ولن نتوقف عن دعم فلسطين

الحوثيين
الحوثيين
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قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن ، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الأمريكية لن تهزمها في حين تواصل واشنطن استهداف الجماعة المدعومة من إيران بشكل يومي تقريبا من خلال الهجمات الجوية التي تشنها الطائرات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وأعلن الحوثيون أن معقل الجماعة في صعدة شمال اليمن وعمران تعرضا لـ 17 غارة جوية أمريكية، مضيفين أن الطائرات الحربية نفذت "غارات جوية عدوانية، متسببة في أضرار مادية بممتلكات المواطنين"، ولم ترد تفاصيل أخرى عن سقوط قتلى أو جرحى.

وكان قد أعلن الحوثيون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بمهاجمة طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر عقب بدء حرب غزة. 

وكان الحوثيون قد أوقفوا حملتهم عند دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في يناير، إلا أنهم استأنفوا هجماتهم عندما انتهكت إسرائيل الهدنة.

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