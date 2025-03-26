جيش الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن إعلام فلسطيني، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، وأن المراكز المتبقية تعمل بالحد الأدنى.

ودمر الاحتلال 32 مركزًا صحيًا من أصل 50 كانت تعمل في مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل كلي خلال العدوان، حسبما ذكر بيان صادر عن الصحة الفلسطينية.

وقال البيان، إن إعلان الاحتلال أجزاء عديدة في غزة مناطق "حمراء" وإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري، أدى إلى تراجع تقديم خدمات الرعاية الأولية.