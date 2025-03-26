الجيش السودانى يعلن سيطرته على عدد من المناطق بالخرطوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سيطرته على الجهة الغربية من كوبري المنشية ومنطقة طيبة الحسناب والميناء البري بالخرطوم، كما سيطر الجيش السوادني على مقر اللواء الأول مدرعات في الباقير.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية نقلا عن مصادر محلية، إن الجيش السوداني تمكن من السيطرة على اللواء الأول مشاة بمنطقة الباقير جنوبي الخرطوم، كما سيطر الجيش السوداني على معسكر طيبة التابع للدعم السريع جنوب الخرطوم.

وأوضح مراسل الفضائية، أن قوات الدعم السريع غادرت الأحياء التي كانت تتمركز فيها شرق الخرطوم وتوجهت نحو منطقة خزان جبل أولياء جنوبا.