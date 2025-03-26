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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة ملاكي تتسبب في سقوط موتوسيكل من أعلى المحور ووفاة قائده

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي سائق موتوسيكل مصرعه بينما أصيب طالب كان رفقته إثر سقوط دراجته من أعلى المحور عقب اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بها بمنطقة كرداسة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط دراجة نارية من أعلى المحور بمنطقة كرداسة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة قيادة سائق وطالب مما تسبب في اصطدام الدراجة بالسور الحديدي والسقوط من أعلى المحور ووفاة السائق وإصابة الطالب.

 جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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