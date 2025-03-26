هاني فرحات وأنغام في ليلة رمضانية بقصر محمد علي "صور"

شهد قصر محمد علي ليلة رمضانية أبدعها الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات وصوت الفنانة أنغام، لصالح إحدى مؤسسات رعاية القلب.

وخلال الحفل قدمت أنغام مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

ومن جانبه أكد المايسترو هاني فرحات أكد أن الحفل بمثابة ليلة في حب الإنسانية وأن الجميع وافق على المشاركة فيه دعما لفكرته وإيمانا بالرسالة التي يحملها ويقدمها لمرضى القلب.

يذكر أن هاني فرحات وأنغام لديهم أكثر من حفل غنائي قادم بعدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن أحدث ألبوم طرحته أنغام "تيجي نسيب"، 12 أغنية، وهي: "تيجي نسيب ، بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، اقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات".