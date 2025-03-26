السيسي يصل العاصمة الجديدة لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، كما يكرم عددا من حفظة القرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضلًا عن عديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

وتعد ليلة القدر إحدى الليالي المباركة والفضيلة في شهر رمضان فهي ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى.. ليلة الحادث الأعظم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وفي دلالته وفي آثاره في حياة البشرية جميعًا.

كما تعد ليلة عظيمة تتنزل فيها البركات والأنوار فهى ليلة خير من ألف شهر وعلى كل مسلم أن يتحراها ويجتهد فيها بالعبادة والطاعة حتى ينال ثمارها وأنوارها ويستقبلها بالذكر وقراءة القرآن.