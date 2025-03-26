"المركزي للزراعة العضوية" يعقد دورة تدريبية حول أحدث تقنيات وقاية النبات ومكافحة الآفات

يواصل المعمل المركزي للزراعة العضوية جهوده في نشر الوعي والتدريب المتخصص، حيث نظم دورة تدريبية تحت عنوان "أهم المستجدات في مجال وقاية النبات ومكافحة الآفات تحت نظم الزراعة العضوية"، بمشاركة 123 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.

وتناولت الدورة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:

أهمية الزراعة العضوية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القومي.

أحدث الاستراتيجيات العلمية لمكافحة الآفات وفقًا لمبادئ الزراعة العضوية.

متطلبات تسجيل المبيدات الحيوية وفقًا لمعايير قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.

وخلال الدورة، استقبل الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل، الطلاب والخريجين من مختلف كليات الزراعة، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في تأهيل المهندسين الزراعيين والعاملين في قطاع الزراعة العضوية.

كما أتاح لهم الفرصة للمشاركة في ورش العمل التدريبية التي تُركز على متطلبات سوق العمل، مثل إدارة المزارع العضوية، والإجراءات الفنية والإدارية لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة.

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