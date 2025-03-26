جامعة حلون تنظم "السوق الخيري السنوي" لدعم الطلاب والعاملين

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان معرض “السوق الخيري السنوي”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

افتتح المعرض الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، والدكتورة منى أبو هشيمة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيم المعرض بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بالكلية، حيث يضم مجموعة متنوعة من المعروضات، تشمل الملابس، الأحذية، والحقائب للرجال والسيدات والأطفال. يستمر المعرض حتى يوم الخميس 27 مارس، في توقيت يتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك.

وتحرص جامعة حلوان على تنظيم المعارض الخيرية، خاصة خلال شهر رمضان، نظرًا لأهميتها في دعم الطلاب والعاملين غير القادرين، حيث توفر هذه المعارض ملابس مجانية لهم، مما يساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما تعزز هذه الفعاليات روح التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع الجامعي، إذ تسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، وتوفر لهم منتجات ذات جودة عالية.

إلى جانب دورها في الدعم الاجتماعي، تساهم هذه المبادرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول غير تقليدية لدعم الفئات المحتاجة، وتعزيز الروابط الإيجابية داخل الجامعة.

يعكس تنظيم مثل هذه المعارض قيم المسؤولية الاجتماعية والتضامن الإنساني، مما يسهم في خلق بيئة جامعية أكثر ترابطًا وتعاونًا، ويجعل من العمل الخيري جزءًا أساسيًا من ثقافة الجامعة.