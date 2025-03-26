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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جهود أمنية لفك لغز العثور على جثة فتاة متفحمة ومبتورة الساقين بأوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة مبتورة الساقين بمنطقة أوسيم.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة فتاة بإحدى المناطق بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة متفحمة مبتورة الساقين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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