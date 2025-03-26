طلاب علوم حلوان يحصدون مراكز متقدمة في مسابقتي Shell NXplorers وThe Green Futures

حصد طلاب كلية العلوم بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقتي Shell NXplorers وThe Green Futures، مما يعكس تميزهم في مجال الابتكار والاستدامة البيئية.

وحقق الطالب أحمد محمد منصور من قسم الكيمياء، شعبة الكيمياء التطبيقية، المركز الثالث في تحدي Shell NXplorers، تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم.

ويهدف المشروع إلى تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة متجددة باستخدام تقنيات التحفيز المتقدمة والمواد المشتقة من النفايات، مما يسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى مصادر طاقة قيمة.

ويعكس هذا الإنجاز رؤية كلية العلوم نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يحمل المشاركون في برنامج NXplorers مسؤولية المساهمة في إحداث تغيير إيجابي على مستوى الطاقة النظيفة والاستدامة.

وتم تكريم فريق NextGen الفائز من قبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب قيادات من شركة BP البريطانية وشركة شل مصر، تأكيدًا على أهمية الابتكار في قطاع الطاقة.

وتعد Shell NXplorers منصة تفاعلية تُساعد طلاب الجامعات على تطوير حلول مستدامة لمشكلات الطاقة، باستخدام منهجية NXthinking التي تعتمد على التفكير المنهجي، وتخطيط السيناريوهات، ونظرية التغيير.

وفي سياق متصل، حقق فريق Next Gen من طلاب كلية العلوم، قسم الكيمياء شعبة الكيمياء التطبيقية، المركز الثالث في مسابقة The Green Futures، وحصل على جائزة مالية قدرها 10,000 جنيه مصري تقديرًا لمساهمته في تطوير حلول مبتكرة للطاقة المستدامة.

ويركّز المشروع الفائز على تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) إلى وقود نظيف من خلال عمليات تحفيز كيميائي متقدمة، مما يتيح تقليل الانبعاثات الكربونية وتحويلها إلى مصادر طاقة مثل البروبان، الغاز الطبيعي، والبيوديزل.

ويساهم هذا الابتكار في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، مما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة في استغلال الموارد.

يضم فريق Next Gen الطلاب: أحمد محمد منصور، رامز إبراهيم جابر، عبد الله محمود عبد السلام، يوسف أيمن عبد الله، وزياد السيد محمد، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن عيد، المدرس بشعبة الكيمياء التطبيقية، قسم الكيمياء.