السيسي يكرم اليوم عددا من حفظة القرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية

يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عددا من حفظة القرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضلًا عن حضور العديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

وتعد ليلة القدر إحدى الليالي المباركة والفضيلة في شهر رمضان فهي ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى، ليلة الحادث الأعظم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وفي دلالته وفي آثاره في حياة البشرية جميعًا.

كما تعد ليلة القدر ليلة عظيمة تتنزل فيها البركات والأنوار فهي ليلة خير من ألف شهر وعلى كل مسلم أن يتحراها ويجتهد فيها بالعبادة والطاعة حتى ينال ثمارها وأنوارها ويستقبلها بالذكر وقراءة القرآن.