تجديد حبس المتهمين بسرقة 6 منازل في مدينة بدر

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس المتهمين بسرقة 6 منازل في مدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل قضية سرقة 6 منازل بمدينة بدر، حيث اعترف المتهمان بتورطهما في هذه الجرائم.

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بأنهما كانا يراقبان المنازل المستهدفة للتأكد من خلوها قبل تنفيذ السرقات.

وأوضح المتهمان أنهما استخدما أسلوب "كسر الباب" للدخول إلى المنازل وسرقة محتوياتها.

وقال أحد المتهمين: "كنا بنراقب البيوت ونتأكد إنها فاضية قبل ما ننفذ السرقة".

وأضاف المتهم الآخر: "كنا بنستخدم أدوات معينة لكسر الأبواب والدخول للمنازل".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين في دائرة قسم شرطة بدر، بعد تلقيها عدة بلاغات عن سرقات مماثلة في المنطقة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب "كسر الباب"، وأرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.