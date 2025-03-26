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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بالعاصمة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضلًا عن عديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

وتعد ليلة القدر إحدى الليالي المباركة والفضيلة في شهر رمضان فهي ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى.. ليلة الحادث الأعظم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وفي دلالته وفي آثاره في حياة البشرية جميعًا.

كما تعد ليلة عظيمة تتنزل فيها البركات والأنوار فهى ليلة خير من ألف شهر وعلى كل مسلم أن يتحراها ويجتهد فيها بالعبادة والطاعة حتى ينال ثمارها وأنوارها ويستقبلها بالذكر وقراءة القرآن.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء