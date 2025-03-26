تعرف على سر تسمية طبق الغريبة بهذا الاسم

يعد طبق الغربية من أهم و أشهى أطباق الخلوي في العيد، إذ يحرص الكثير منا علي تناولها، ولكن برغم حرص الكثير منا علي تناولها و إعدادها كطبق أساس في عيد الفطر إلا أننا نجهل سر تسميته لذلك الاسم.

لذا في ذلك التقرير نعرض لأسباب تسمية طبق الغريبة بهذا الاسم إذ تنسب إليها روايات كثيره ننقلها إليك كالاتي، إذ أنها عدة روايات ولكن أشهرها.

الرواية الأولى

تعود تسمية الغريبة إلى العصر العثماني، حيث كان هذا الطبق يُصنع ويُقدم في القصور والمنازل الكبيرة، وكان يُعتبر من الأطباق الفاخرة والمميزة.

وسمي "غريبة" لأن مكوناته كانت غريبة عن الأطباق الشعبية التقليدية.

الرواية الثانية

تعود تسمية الغريبة إلى كلمة "غريب" التي تعني "النادر" أو "الغامض". ويقال أن هذا الطبق كان يُصنع في الأعياد والمناسبات الخاصة، وكان يُعتبر من الأطباق النادرة والمميزة.

الرواية الثالثة

تعود تسمية الغريبة إلى كلمة "غرب" التي تعني "المغرب" أو "الغرب". ويقال أن هذا الطبق كان يُصنع في المغرب العربي، وكان يُعتبر من الأطباق المميزة في تلك المنطقة.

ولكن يجب أن نلاحظ أن هذه الروايات ليست مؤكدة، ويمكن أن يكون هناك أسباب أخرى لتسمية طبق الغريبة بهذا الاسم.