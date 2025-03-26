الهند تبحث خفض الرسوم على 55% من واردات أمريكا

تستعد الهند لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأمريكية، التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تجنّب فرض رسوم انتقامية.

وقال مصدران حكوميان لوكالة "رويترز" إن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأمريكية بقيمة 23 مليار دولار في المرحلة الأولى من اتفاق تجاري يتفاوض عليه البلدان، وهو أكبر خفض منذ سنوات، ويهدف إلى درء الرسوم الجمركية المتبادلة.

وتريد الدولة الواقعة في جنوب آسيا التخفيف من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوى العالم، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، وهو التهديد الذي أدى إلى تعطيل الأسواق، ودفع صناع القرار إلى الارتباك، حتى بين الحلفاء الغربيين.

وفي تحليل داخلي، قدرت نيودلهي أن مثل هذه التعريفات المتبادلة ستؤثر على 87% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة بقيمة 66 مليار دولار، حسبما قال مصدران حكوميان مطلعان لوكالة "رويترز".

وبموجب الاتفاق، فإن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على 55% من السلع الأمريكية التي تستوردها والتي تخضع، الآن، لرسوم جمركية تتراوح بين 5% و30%، حسبما قال المصدران.

وفي هذه الفئة من السلع، قال أحد المصادر إن الهند مستعدة لخفض التعريفات الجمركية "بشكل كبير" أو حتى إلغاء بعضها بالكامل، على السلع المستوردة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار من الولايات المتحدة.

تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن متوسط ​​التعريفات الجمركية الأمريكية المرجحة تجاريًا بلغ حوالي 2.2%، مقارنةً بـ 12% للهند. يُذكر أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري قدره 45.6 مليار دولار مع الهند.

وتريد نيودلهي التوصل إلى اتفاق قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية المتبادلة، وسيقود مساعد الممثل التجاري الأمريكي لجنوب ووسط آسيا بريندان لينش وفدًا من المسؤولين من الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية اعتبارًا من يوم الثلاثاء.