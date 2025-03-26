أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

سيطرت حالة من الهدوء علي أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري , بداية تداولات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 , و ذلك وفق آخر تحديثات في البنك المركزي المصري الذي يعرض أسعار العملات المختلفة لحظة بلحظة علي مدار اليوم .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري ,

50.52 جنيه للشراء , و 50.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 54.65 جنيها للشراء و 54.77 جنيها للبيع.

و استقر متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني, مستهل اليوم فى البنك المركزي عند نحو 65.42 جنيها للشراء و65.57 جنيها للبيع.



وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري 57.29 جنيها للشراء و57.41 جنيها للبيع.



وسجل سعر الـ 100 ين ياباني , مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري إلى 33.65 جنيه للشراء 33.72 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر اليوان الصيني , بداية اليوم في البنك المركزي اليوم نحو 6.96 شراء ونحو 6.97 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري , مستهل تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري , و أكثرها تداولا و اقبالا ( الريال السعودي , و الدينار الكويتي, و الدرهم الاماراتي )

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.47 جنيها للشراء ونحو 13.50 جنيها للبيع.



وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي , أمام الجنيه المصري , بداية اليوم في البنك المركزي المصري عند 163.82 جنيها للشراء ونحو 164.25 جنيها للبيع.



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.75 جنيها للشراء ونحو 13.78 جنيها للبيع

و بلغ متوسط سعر صرف الريال القطري, مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 12.82 جنيه للشراء , و 13.88 جنيه للبيع.