سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي , مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال بداية التعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، في البنوك الحكومية و التجارية و مكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية , وفق أخر تحديثات بالبنوك اليوم .

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي إلي 50.53 جنيه للشراء ونحو 50.63 جنيها للبيع.

و في البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، نحو 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع،

و بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مستهل اليوم 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

و انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.52جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار بداية اليوم في المصرف المتحد إلي حوالي 50.51 جنيها للشراء و50.61 جنيها للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلي 50.56 جنيه للشراء 50.66 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

في بنك البركة , سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع



فيما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار في ميد بنك نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.