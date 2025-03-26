"بوكو حرام" تقتل 20 جنديا كاميرونيا قرب الحدود النيجيرية

قُتل 20 جنديا كاميرونيا الثلاثاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفاد مصدران مقربان من الجيش وأحد السكان.

ويعد هذا أحد أعنف الهجمات المنسوبة إلى بوكو حرام منذ أشهر في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، بحسب فرانس برس.

وتعمل القوات الكاميرونية بانتظام في المنطقة، على غرار القوات النيجيرية والنيجرية والتشادية، في إطار عمليات مناهضة للإرهابيين حول بحيرة تشاد، وهي منطقة مضطربة تضم مقاتلي بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا.

ويواجه شمال نيجيريا منذ أكثر من 15 عاما تمردا إرهابيا خلّف أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح في البلاد، وفق الأمم المتحدة.

والثلاثاء، وصل مقاتلون من بوكو حرام متنكرين في زي رعاة وتجار إلى بلدة وولغو، حيث هاجموا الجيش الكاميروني، وفق ما أفاد مصدران قريبان من الجيش طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

وقال أحدهما "هاجم المتمرّدون قواعد قرابة الساعة الأولى صباحا واستمر القتال لمدة ساعتين"، وأضاف "قُتل 20 جنديا كاميرونيا ونقلت جثثهم إلى الحدود الكاميرونية صباح اليوم" الثلاثاء.

وقال المصدر الثاني إن مقاتلي بوكو حرام استولوا على العديد من الأسلحة، بما فيها مضادات للطائرات، متحدثا عن حصيلة ضحايا مماثلة.

وقال محمد ساني عمر، أحد سكان المنطقة: "رأيت ثلاث شاحنات عسكرية كاميرونية تنقل 13 جثة باتجاه الحدود الكاميرونية هذا الصباح" مضيفا أنه تم إحراق القواعد العسكرية التي تعرضت للهجوم وإحراق المركبات.