هيجسيث: التحالفات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي مهمة بالنسبة لنا

صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن التحالفات والشراكة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال هيجسيث في كلمة له في جزر هاواي، يوم الثلاثاء، إن "تحالفاتنا وشراكاتنا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعتزم تجاهل حلفائها وشركائها، لكن العلاقات العسكرية يجب أن تكون مجدية بالنسبة لواشنطن.

وأكد هيجسيث: "سنصحح اختلالات التوازن حيث توجد"، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة على ردع الصين.