أسعار الذهب االيوم الأربعاء 26 مارس 2025

سيطرت حالة من الهدوء و الاستقرار علي أسعار الذهب في محلات و أسواق الصاغة المصرية , مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 , بعد سلسلة من الارتفاعات و تسجيل مستويات تاريخية علي مدار الأيام الماضية , و يأتي استقرار الذهب محليا علي الرغم من ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة زيادة الطلب علي الذهب كملاذ آمن مع تزايد التوترات السياسية و قرارات الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية

سجل سعر جرام الذهب عيار «21» و هو العيار الاكثر انتشارا و اقبالا في السوق المصري ,نحو 4275 جنيهًا،

و سجل سعر جرام الذهبر عيار «24» الأعلي و الأغلي فئة بين الاعيرة المتداولة , نحو 4885 جنيهًا، وسجل سر جرام الذهب عيار «18» في اسواق الصاغة المصرية بداية اليوم ,نحو 3664 جنيهًا.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار «14» بداية اليوم في مصر نحو 2850 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي 34.200 ألف جنيه.

و بلغ سعر أونصة الذهب عالميا “ وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” نحو 3022 دولارا للأوقية.

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر اليوم بالمصنعية و الدمغة , حيث يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، و يختلف سعر المصنعية من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

في بورصات الذهب العالمية , لا تزال أسعار الذهب تتداول قرب أعلى مستوياتها، فوق مستوى 3000 دولار للأوقية، مع استمرار انخفاض ثقة المستهلك بشكل حاد، مما يثير المزيد من المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.

ويتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل ارتفاع منذ بداية شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.9%، ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 15.2% ليسجل 16 مستوى قياسيًا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق حاجز 3000 دولار للأونصة.