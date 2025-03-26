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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بالفيديو.. ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 16 ضحية

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كوريا الجنوبية
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لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم وأصيب 19 آخرون جراء حرائق غابات اجتاحت المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية، وسط طقس جاف ورياح قوية، وفقا لما أعلنته السلطات الحكومية، اليوم الأربعاء.

وأمرت السلطات في مدينة أندونغ وعدد من المدن والبلدات المجاورة في الجنوب الشرقي السكان بإخلاء منازلهم، الثلاثاء.

ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على عدة حرائق اشتعلت بفعل الرياح الجافة، ما أدى إلى احتراق أكثر من 43 ألف فدان من الأراضي وتدمير مئات المباني، من بينها معبد بوذي يعود تاريخه إلى 1300 عام.

ووفقا لوزارة الداخلية والسلامة، اضطر أكثر من 5500 شخص إلى إخلاء منازلهم في أندونغ والمقاطعات المجاورة، أويسيونغ وسانشيونغ، إضافة إلى مدينة أولسان، التي شهدت أكبر انتشار للحرائق.

فيديو حرائق الغابات كوريا الجنوبية ضحية