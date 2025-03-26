محادثات أوروبية مع إدارة ترامب لتجنب الرسوم الجمركية الباهظة

اجتمع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، الثلاثاء، مع كبار مسؤولي التجارة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي.

ويفترض أن يبدأ فرض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لم تتضح فيه نتائج المحادثات التي أجراها مفوض التجارة الأوروبي، وفق "رويترز".

وقال شيفتشوفيتش إنه أجرى "محادثات جوهرية" مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، وكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كيفن هاسيت.

ولم تُفض جولتان سابقتان من المناقشات مع مسؤولي إدارة ترامب إلى تغيير خطط الرئيس لزيادة الرسوم على الواردات الأمريكية لتتناسب مع تلك التي يفرضها الشركاء التجاريون الرئيسون، ولمواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية.

وقال شيفتشوفيتش على منصة إكس: "العمل الجاد مستمر. أولوية الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بدلًا من فرض رسوم جمركية غير مسوغة... نتشارك هدف القوة الصناعية في كلا الجانبين".

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تُعد فيه بعض الدول امتيازات جمركية قبل إعلان ترامب، في الثاني من أبريل/ نيسان، عن خطة الرسوم الجمركية المضادة، وهو اليوم الذي وصفه بأنه "يوم تحرير" الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية غير العادلة.

وأفادت "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف وارداتها من الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى.

وذكر ترامب، الإثنين، أنه قد يمنح "دولًا كثيرة" إعفاءات من الرسوم الجمركية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. كما قال ترامب إن رسومًا جمركية منفصلة على السيارات، والعقاقير، والألمنيوم، ستُفرض "في المستقبل القريب جدًا".

وواجه مسؤولو الاتحاد الأوروبي صعوبة في إقناع ترامب بالتراجع عن حرب تجارية، في وقت يشن فيه هجومًا جمركيًا متعدد الجبهات، من المتوقع أن يُسفر عن إجراءات مضادة شديدة.

وقال شيفتشوفيتش، الأسبوع الماضي، إن المحادثات مع واشنطن لم تحرز تقدمًا يُذكر بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة خفض الرسوم الجمركية على السيارات على جانبي المحيط الأطلسي، وهذا يتضمن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 % على السيارات والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 25 % على الشاحنات.