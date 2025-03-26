قسيس بجوار شيخ.. سحور الوحدة الوطنية في دمياط (صور)

شهدت محافظة دمياط في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سحور الوحدة الوطنية بدمياط في إطار الحب المتبادل بين المسلمين والمسيحيين، حيث أقامت كنيسة الروم بدمياط حفلا وسحورا جماعيا لتوطيد العلاقات وإظهار مشاعر الحب والود والتسامح.

أتى ذلك بحضور كل من: الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وبحضور الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والأنبا بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية.

ومن جانبه قال الأنبا بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة دمياط، إن ذلك السحور تقليد أصبح يتكرر كل عام في دمياط للتدليل على أواصر المحبة والودّ والانتماء بين المسلمين والأقباط في محافظة دمياط دون تفرقة فنحن جميعا شعب واحد ولن يفرقنا شيء أو شخص.

وأكمل أن السحور العام الحالي هو العام الحادي عشر لتنظيمه بحضور لفيف من أهالي محافظة دمياط.

يذكر أن الكاهن هشام بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكسية قد شارك المصريين فرحتهم بشهر رمضان المبارك حيث قام كل يوم من بداية شهر، بتنفيذ لفتة جميلة تدل على الوحدة بين المسلمين والأقباط.