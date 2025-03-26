مدرب منتخب مصر يضع شروطًا لعودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن إمام عاشور يجب أن يعتذر للجمهور والشعب المصري أولًا من أجل عودته لصفوف منتخب مصر مرة أخرى.

وأضاف مدرب منتخب مصر عقب لقاء الفراعنة وسيراليون، لم أعدم اللاعب مثلما يحدث في الحرب ولابد من توجيه اللاعبين بشكل صحيح.

وأشار مدرب المنتخب إلى أن اللاعب ادعى الإصابة مرتين ولم يخوض المران وعديتها والأخطاء التي حدثت لا تغتفر وكبيرة.

ومن جانبه أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المنتخب يجهز لمعسكر شهر يونيو المقبل والذي سيخوض فيه الفريق مباراة ودية أو اثنين جاري التنسيق لهما بالتشاور مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

ووجه إبراهيم حسن الشكر لهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على المجهودات المبذولة وتسهيل مهمة المنتخب خلال معسكر شهر مارس الجاري، والتي بدأت بتوفير الطائرة الخاصة، إلى جانب مصاحبته للمنتخب في سفرية المغرب لمواجهة اثيوبيا ثم العودة لمواجهة سيراليون وإصراره علي التواجد الدائم في معسكر المنتخب ومرافقة الفريق، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على المنتخب بالكامل.